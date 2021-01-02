Gözü yaşlı kadın köpeğini kim vurup öldürdüyse bulunmasını istiyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'Zeytin' adlı köpek, yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü. Sahibi Sultan Tezcel (38), toprağa verdiği köpeğe otopsi yapılmasını isteyerek, katilin bulunması gözyaşı dökerek istedi.
Kırsal Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Sultan Tezcel, 2 aylıkken alıp beslediği fino cinsi 'Zeytin' ismini verdiği 7 yaşındaki köpeği, yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vuruldu. Dün sabah evin bahçesinde köpeği göremeyen Tezcel, çocukları ile onu aramaya başladı. Evlerine yakın boş bir arazide cansız yatan köpeği ters çevirdiklerinde göğsünden tabancayla vurulduğunu görünce şok yaşadı. Gözyaşları içinde jandarmaya ihbarda bulan aile, köpeği vurulduğu arsanın yakınlarına gömdü. Sultan Tezcel, aileden birisi gibi sevdikleri köpeklerinin otopsi yapılmasını ve bu caniliği yapan kişinin bulunarak cezasını çekmesini istiyor.
"YILBAŞI KUTLAMASI GİBİ KUTLAMA YAPMIŞLAR"
Köpeğin mezarı başında gözyaşı döken Sultan Tezcel, "Köpeği boş arazide bulduk. Eşim öldüğünü söyledi. Önce otomobil çarptığını sandık. Koşarak yanına geldik ve ters çevirdiğimizde sol göğsünden kurşunla vurulduğunu gördük. Bacaklarında da yaralar vardı. Tasmasından asılarak sürüklenmiş gibiydi. Bacaklarında yaralar vardı. Ölü halde bulduk. Biz onu 2 aylıkken aldık. Gözümüz gibi baktık. Kimin yaptığının bulunmasını istiyorum. Biz ailecek onu çok seviyorduk. Yılbaşı gecesi oldu. Yılbaşı kutlaması gibi kutlama yapmışlar. Gerekirse otopsi yapılsın. Kimin vurduğu meydana çıksın. Ben kimin yaptığının bulunması istiyorum. Evimizden sanki cenaze çıktı" dedi.
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