Gram altın bin lirayı aştı: Yurttaşlardan sert tepki geldi
Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı bin liranın üzerine çıkarken kuyumcular artışın devam edeceğini düşünüyor.
Yaklaşık 18 yıldır kuyumculuk mesleği yaptığını belirten kuyumcu Cevat Bey, pandemiden sonra altın fiyatlarının sürekli yükseldiğini fakat şu anki fiyatların doların yükselmesiyle alakalı olduğunu söyledi.
Cevat Bey, altının ons fiyatının aslında çok yüksek olmadığını fakat ons altının dolar üzerinden işlem görüdüğünü bu sebeple dolardaki artışın altına yansıdığını ifade etti.
"ARTIŞ DEVAM EDECEK"
Altın fiyatları yükseldiğinde yurttaşların daha yükselecek beklentisi ile altına olan ilgisinin arttığı aktaran kuyumcu Cevat Bey, dolardaki artışa paralel olarak gram altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyledi. Cevat Bey'in yıl sonu altın fiyatı tahmini ise 1100-1200 TL civarında.
"SATIN ALMA GÜCÜMÜZ ÖNEMLİ"
Cumhuriyet TV altın fiyatlarında yaşanan artış hakkında yurttaşlara düşüncelerini sordu. Yurttaşlardan bir tanesi alım gücünün önemli olduğuna değinerek şunları söyledi:
"Önemli oan bizim satın alma gücümüzün azalması. Eğer halkın satın alma gücü düşmüşse orda bir sorun var demektir. Şimdi maaşlar yüzde 40 artacak ama ben hiç sevinemiyorum keşke hiç artmasa ama satın alma gücümüz artsa."
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