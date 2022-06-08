Son Dakika: Altın fiyatlarında son durum: Cumhuriyet altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (8 Haziran 2022)

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:23

Altın yükseliyor. Hafta ortasında en çok aranan cümle "altın neden yükseliyor, altın yükselmeye devam eder mi ?" soruları oldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından bin lira seviyesini aşarak bin 5 lira 65 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.609,15 lira, Cumhuriyet altını da 6.559 liradan satılıyor.

FAİZ YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının emtia piyasalarında oynaklığa neden olduğunu kaydetti.