Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 53'ü değer kaybederken İstanbul serbest piyasada dolar 17.1500 liradan, Euro ise 18.3770 liradan işlem görüyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.46 artışla 2.660,25 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12.07 puan değer kazandı.
Dün 2.648,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,35 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.667,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.646.26, en yüksek ise 2.684.77 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 53'ü değer kaybetti.
En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester oldu.
ALTININ ONSU 1.849,7 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,73, bileşik getirisi yüzde 27,39 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0700, sterlin/dolar paritesi 1.2530 ve dolar/yen paritesi 133.8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17.1500 liradan, Euro 18.3770 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.2 azalışla 1.849,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 123,59 dolardan işlem görüyor.
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