Gülcan Altan Şiş Nani ağıtıyla yaşanılan acıları tekrar hatırlatıyor
Abhazya Devlet Sanatçısı Gülcan Altan, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgün ve Soykırımı’nın 156. Yılında Şiş Nani ağıtıyla yaşanılan acıları tekrar hatırlatıyor.
Gülşah Sargın ile beraber söyledikleri bu ağıt Sürgün esnasında yaşanan bir dramı anlatıyor.
“…Karadeniz’in kıyılarına kadar gelen insanlar , aç bîilaç kıyıda yağmur çamur
içinde, ölüm iniltileriyle bekleşenler, yanaşan gemiye üşüşüp taşıma kapasitesinin
çok üzerinde biniyorlardı. Gemiler de daha fazla para alabilmek için çok yolcu
alıyor, bu yüzden fazla yol almadan batan gemilere sık rastlanıyordu. Gemilerde
hastalık alameti gösteren olursa derhal denize atılırdı.Bir anne kucağında ölen
çocuğunun fark edilmemesi için günlerce Şiş Nani ninnisini söylüyor.Ve en
sonunda çocuğun moraran ve kokan cesedi fark ediliyor ve zorla denize atılıyor
annesi de peşinden Karadeniz’in azgın dalgalarına kendisini bırakıyor..”
Kuzey Kafkasya’nın otokton halklarından Çerkes,Abhaz ve diğer Kafkas
Halklarının Çarlık Rusya’sının baskısıyla sürgüne zorlanması sonucunda Çerkes
toplulukları dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmışlardır. Sürgün süreci içerisinde
birçok insan hayatını kaybetmiş, sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve
yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır.
Kafkas halkları tüm bu acılara rağmen günümüzde, ana vatanlarında ve sürgün
edildikleri ülkelerde kültürlerini,varlıklarını yaşıyor ve yaşatmaya devam
ediyorlar…
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