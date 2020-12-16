Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme

16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:39

Güldür Güldür, 247. Bölümü ile Show TV’de yayınlanırken, yine izleyenleri güldürmeyi başardı. Programda, “Sadece Ekonomi” skecinde yer alan diyaloglar ise güldürürken düşündüren cinstendi.

Skeçte ekonomi programında ekonomiyi övebildiği kadar öven katılımcıların telefonlarına gelen “istifa” haberi ile yaşadıkları şaşkınlık ve ortaya çıkan diyaloglar dikkat çekiyor.

Ekonomist rolünü canlandıran Onur Atilla’nın ekonomiyi öven açıklamalarına devam ederken “istifa” haberinin gelmesiyle ortaya koyduğu performans izleyenleri kırıp geçirirken, geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile istifa etmesine gönderme yapıldı. Öyle ki Albayrak’ın istifasının ardından iktidarda süren sessizlik ve televizyonların saatlerce istifaya sessiz kalması tartışmalara neden olmuştu.

Skeçte programın sunucusu rolünü oynayan Alper Kul’un da "Sadece Ekonomi programı reklam arasına girecek. Lütfen bizden ayrılın." sözleri ile istifadan sonra program konuklarının ve sunucunun ekonomi hakkında konuşmak istememesi ise izleyicinin gözünden kaçmadı.