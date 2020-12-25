Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci kırdı geçirdi

25 Aralık 2020 Cuma, 14:47

Zaman zaman Türkiye gündemine ilişkin yaptığı skeçlerle gündeme gelen Güldür Güldür isimli TV programı bu defa üniversitelerdeki liyakatsiz atamaları hedef aldı. Bir milletvekilinin yeğenine yapılacak olan torpilin işlendiği skeç izleyiciye keyifli anlar yaşattı. “Bir bir aileyiz” sloganıyla eğitim verdiklerini belirten Mahir İpek’in canlandırdığı rektör karakterinin “soyağacımı öğrenmek için çalışan listesine bakıyorum” repliği izleyiciyi kırdı geçirdi.

BERAT ALBAYRAK GÖNDERMESİ

Güldür Güldür programının, 247. Bölümünde ise Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu istifa işlenmişti. “Sadece Ekonomi” skecinde yer alan diyaloglar ise güldürürken düşündüren cinstendi. Skeçte ekonomi programında ekonomiyi övebildiği kadar öven katılımcıların telefonlarına gelen “istifa” haberi ile yaşadıkları şaşkınlık ve ortaya çıkan diyaloglar dikkat çekmişti.