Gülşen konserinde oğlu öldürülen anne: 'Katil, hakim karşısına damat gibi çıkmış'

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15 yaşındaki Akif Ozan Özdoğan, geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gülşen'in konserine gitmiş, burada 17 yaşındaki M.C. tarafından bıçaklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan M.C., "Ozan’ı bıçakladığımın bile farkında değildim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 12:06

Adana’da geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gülşen konserini dinlemeye gelen Akif Ozan Özdoğan’ı (15) bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) hakim karşısına çıktı.

M.C., “Ozan’ı bıçakladığımın farkında değildim” dedi. Duruşma sonrası konuşan Akif Ozan'ın annesi Emel Özdoğan ise “İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Adalete sığınıyorum” diye konuştu.


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