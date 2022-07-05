Güngören'de sokak ortasında kavga: 'Adam ölüyor, yapma'

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İstanbul Güngören'de sokak ortasında bir grup, tekme ve yumruklarla kavga etti. Balkondan olayı gören mahalle sakininin bağırarak "Adam ölüyor yapma, yapma" dediği duyulurken, kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 11:20

Güven Mahallesi Tağmaç Sokak'ta geçen pazar günü, gece 02.00 sıralarında yolda yürüyen 2 kişinin önü, sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden çıkan 3 kişi, 2 kişiye saldırarak kavga etmeye başladı.

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İstanbul Güngören kavga

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