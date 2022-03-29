Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu

29 Mart 2022 Salı, 12:09

Edinilen bilgiye göre, Göreme ilçesine bağlı Kılıçlar Mevkii’nde meydana gelen olayda, peri bacasının içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.