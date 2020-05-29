Haber Global'den Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesi sonrası ilk açıklama
Azeri iş adamı Elnur Abdullayev'in sahibi oldu Haber Global'den CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesi sonrası açıklama yapıldı.
Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı programda konuşmasının kesilip ekrana AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi sonrası canlı yayını terk etti. İnce'nin programı terk etmesinin ardından Haber Global'den açıklama geldi.
Haber Global'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyunun Bilgisine... Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize “Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm” dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terketti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz.''
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