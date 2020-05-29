Muharrem İnce'den Erdoğan tepkisi! Canlı yayını terk etti

29 Mayıs 2020 Cuma, 22:44

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı programda konuşmasının kesilip ekrana AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi sonrası canlı yayını terk etti.

İnce'nin "Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar" diyerek canlı yayını terk etti.

'OTUZ BEŞ TELEVİZYON ONU VERİYOR ZATEN'

İnce, "Birincisinde "Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz" dediniz, verdiniz. İkincisinde, ben konuşuyorum burada. Otuz beş televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde benden habersiz tekrar acilen beni kesip ona bağlanıyorsunuz. Ben bir daha sizin yayınlarınıza katılmayacağım'' dedi.

'TÜRKİYE BU FAŞİST DÜZENDEN KURTULACAK'

Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak diyen İnce, ''Otuz beş televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında 2 yıl önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar vardır, sokaklar vardır. Konuşsun otuz beş televizyonda, bir tanesinde de ben konuşayım. Niye kesiyorsunuz? Böyle olmaz'' dedi.

'ERDOĞAN BU MEMLEKETİN KURUCUSU DEĞİL'

İnce, ''Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız buraya birisini konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza (Haber Global'ın sahibi Azeri iş adamı Elnur Abdullayev) söylüyorum. Çağırmayın o zaman kardeşim, ben kimseye yalakalık yapamam'' ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMİŞ BİR İNSANIM'

Ben sadece AKP'ye karşı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi vermiş bir insanım diyen İnce, ''Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. 16 milyon insan oy vermiş bana, bu insanlara saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

İNCE'DEN AÇIKLAMA

Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, ''Haber Global yayınında gösterdiğim tavır birlikte program yapmaya çalıştığımız Senem Toluay Ilgaz’a, Nihal Bengisu Karaca’ya, Tuba Atav’a, Özlem Gürses’e değil, tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir'' ifadelerini kullandı.