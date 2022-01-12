Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
Habertürk TV'nin her hafta grup toplantılarını yayınlarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısını her hafta yarıda kesmesi dikkat çekti. Ebru Baki yayının yarıda kesilmesini açıkladı.
Habertürk TV'de Ebru Baki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısının yarıda kesilmesinin nedenini açıkladı.
Baki, "Meral Akşener sözü biritip ara veriyor. Her sektörden vatandaş çıkıp sorununu anlatıyor. Biz de o sırada geri alıyoruz ve Akşener'e sözü geri veriyoruz. Niye grup toplantısını kesiyorsunuz diye sorduğunuz için söylüyorum. Kurallar gereği bunu yapıyoruz" dedi.
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