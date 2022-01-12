Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 11:06

Habertürk TV'de Ebru Baki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısının yarıda kesilmesinin nedenini açıkladı.

Baki, "Meral Akşener sözü biritip ara veriyor. Her sektörden vatandaş çıkıp sorununu anlatıyor. Biz de o sırada geri alıyoruz ve Akşener'e sözü geri veriyoruz. Niye grup toplantısını kesiyorsunuz diye sorduğunuz için söylüyorum. Kurallar gereği bunu yapıyoruz" dedi.