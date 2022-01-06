Akşener, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti.

DHA
06 Ocak 2022 Perşembe, 13:51
Akşener, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti
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Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Ankara'daki konutunda ziyaret etti.

Akşener ve Davutoğlu'nun görüşmesinde, ekonomik gelişmelerin ele alındığı, iki parti arasındaki iş birliği çerçevesinin detaylandırıldığı belirtildi.

 


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