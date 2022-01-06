Akşener, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:51

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Ankara'daki konutunda ziyaret etti.

Akşener ve Davutoğlu'nun görüşmesinde, ekonomik gelişmelerin ele alındığı, iki parti arasındaki iş birliği çerçevesinin detaylandırıldığı belirtildi.