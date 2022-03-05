Habertürk muhabiri Çetin'in İngilizce röportajı gündem oldu

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Habertürk muhabirinin Ukraynalı’yla İngilizce röportajı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 11:00

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, Kiev’de canlı yayında Ukraynalı’yla İngilizce röportaj yapmaya çalıştı.

Ancak anlamsız cümleler kurunca karşısındaki Ukraynalı soruyu anlamadı. Muhabir daha sonra "Kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabi onların da ingilizcesi zayıf" dedi.

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