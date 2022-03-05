Şahan Gökbakar'dan 'Çetiner Çetin' göndermesi: İngilizcesini ti'ye aldı
Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Çetin'in İngilizce ile olan imtihanını videosuna taşıdı. Gökbakar'ın çektiği skeç, internette viral oldu.
Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Habertürk Dış Politikalar Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in savaştaki son durumu gözlemlemek için gittiği Ukrayna'da, rastladığı bir Ukraynalıya İngilizce soru sorduğu anları ti'ye aldı.
Çetin'in karşısındaki Ukraynalının kendisini anlayacak kadar İngilizcesi olmadığını söylediği anları videosuna taşıyan Şahan Gökbakar, yıllar önce hazırladığı komik skeçlerine benzer bir video çekti ve sosyal medyada paylaştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gökbakar'ın skeci, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Video, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.
İşte Gökbakar'ın o skeci...
NE OLMUŞTU?
Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in, Kiev’de direnişe hazırlanan bir Ukraynalıyla İngilizce röportaj yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Karşısındakiyle İngilizce konuşmaya çalışan Çetin, konuşmaya çalıştığı Ukraynalı'nın da İngilizcesinin kötü olduğunu anlayınca, 'Şimdi kendisine ne yaptığını soruyorum ama tabii onların da İngilizcesi zayıf’ diyerek gülmüştü.
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