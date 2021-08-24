Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var

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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Kabil'de bir kadınla röportaj yaparken Taliban üyelerinin müdahalesine maruz kaldı. Taliban üyelerinin görüntüleri sildirdiğini aktaran Ersoy, bu dosyaların bir kısmını kurtarabildiklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 08:50


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