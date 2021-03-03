Habertürk'te gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
Habertürk canlı yayınında Hukukçu Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında sert bir tartışma yaşandı. Cem Küçük'ün çözüm sürecini savunmasına sinirlenen Ersan Şen, "Yanlış. Hukuki değil, temeli yok. Başarılı olmayacağı aşikar" sözleriyle tepki gösterdi.
Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında çözüm süreci üzerine sert bir tartışma yaşandı.
Ersan Şen'in "Çözüm süreci yanlış" ifadelerine sinirlenen Cem Küçük, "Yanlış değil, Türk tarihinin en büyük işi" diyerek çözüm sürecini sahiplendi.
Cem Kükük'ün bu sözlerine sinirlenen Ersan Şen ise "Yanlış. Hukuki değil, temeli yok. Başarılı olmayacağı aşikar. Hep FETÖ'cülere bağlıyorsun. O sürecin başlangıcını da FETÖ'cüler mi yaptı. Kim vardı başlangıçta?" yanıtını verdi.
Cem Küçük ise "FETÖ'cü teröristlerle PKK'lı teröristler anlaştı" ifadelerini kullanınca Ersan Şen "Devlet bunun farkına varamadı mı. Böyle bir şey olur mu? Devletin istihbaratı yokmu? Bunları ayıklıyamıyor mu? 15 temmuz'a gelmemize gerek varmıydı" diyerek tepki gösterdi.
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