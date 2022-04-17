Hakkari'de sürü halindeki yılanlar görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde havaların ısınması ile sürü halinde ortaya çıkan yılanlar, ilgi odağı oluyor. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelenler de 'Yılan Pınarı' bölgesinde yuvalarından çıkan yılanları, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınması ile yuvalarından çıkan yılanlar, sürü halinde görüntülendi.
Bölgeye sürü halindeki yılanların fotoğraflarını çekmek için gelen Menaf Ergen, Havaların ısınması ile birlikte her yıl, bu mevsimde sürü halindeki yılanları görmek için 'Yılan Pınarı'na geliyoruz. Burada yılanları görüp fotoğrafladıktan sonra ayrılıyoruz. Zararsız yılanlardır. Özelikle nisan ve mayıs aylarında yuvalarından sürü halinde çıkmasını görebiliyorsunuz dedi.
Bölgede koyunlarını otlatan Tevfik Atsız ise her yıl binlerce yılanın yuvalarından çıktığını ifade ederek, "Sürü halindeki yılanların görmek herkese nasip olmuyor. 30 yıldır burada sürü halindeki yılanların çıkması, çevredeki insanların ilgi odağı oldu. Nisan aylarında doğaya çıkıp, sonbahara doğru tekrardan kış uykusuna girmek için bu bölgeyi kullanıyorlar. Dedelerimiz bu yılanların zararsız olduğunu ve bunların hiçbir şekilde öldürülmemesi gerektiğini bize söylüyorlardı" diye konuştu.
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