Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog canlı yayına yansıdı!

24 Mart 2021 Çarşamba, 17:51

AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasında yaşanan "evlilik yaşı" tartışması ekranlara yansıdı.

AKP'li Dağ'ın "Türkiye’de evlenme yaşı çok ilerledi." şeklindeki sözlerine Alçı "Evlenme yaşının ilerlemesi olumsuz bir durum mu?" diye sordu. Dağ da bu soruya "Evet." diye yanıt verdi.