Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi

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Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Harkov’un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha’daki gibi davranıldı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 09:27

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu tarafından sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Harkov kentinin hedef alınmasının ardından bölgede çok sayıda bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

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