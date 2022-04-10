Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi

10 Nisan 2022 Pazar, 09:27

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu tarafından sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Harkov kentinin hedef alınmasının ardından bölgede çok sayıda bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

