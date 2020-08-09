Hasdal otoyolunda üst geçit çöktü, yol trafiğe kapandı

09 Ağustos 2020 Pazar, 09:15

Olay, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal otoyolu Hasdal Kışlası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kışla önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası yol tamamen trafiğe kapandı.









Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yol üzerinde önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Olay nedeniyle otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan trafik nedeniyle ekipleri, araçları ters istikamete yönlendirerek trafiği azaltmaya çalıştı. Öte yandan kışlanın duvarı ise zarar gördü. Büyük paniği yaşandığı olayda ekipler çöken üst geçitteki parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Yaşanan olay sonrası bölgede kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu. Oluşan trafik ve çöken üst geçit drone ile havadan görüntülendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden Hasdal Kışlası önünde çöken üst geçide ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada olayda herhangi bir ölü ve yaralının bulunmadığı kaydedildi.

İstanbul Valiliği saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan Hasdal Kışlası önünde D020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çökmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Köprünün henüz tespit edilemeyen bir nedenle çöktüğü aktarılan açıklamada, “Çöken yaya geçici çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılmıştır. Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” denildi.