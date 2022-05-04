Hastaneye götürülürken polise sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:57

Adana'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Görkem Ö.’nün yargılandığı bir davada cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesine kararı verildi.

Fatih Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Yakup M. ile Kadir S., dün saat 20.00 sıralarında evine gidip Görkem Ö.'yü alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. Polis aracının arka koltuğunda oturan Görkem Ö., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na geldiklerinde sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp, direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kazada polisler yaralandı, Görkem Ö. ise araçtan inip kaçtı.



