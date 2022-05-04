Hastaneye götürülürken polise sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı
Adana'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Görkem Ö., mahkeme kararıyla ekip aracıyla hastaneye götürülürken sürücü polise sarılıp direksiyonu çevirince kaza yaptırdı. Kazada polis memurları Yakup M. ile Kadir S. yaralandı, kaçan Görkem Ö. yakalandı.
Adana'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Görkem Ö.’nün yargılandığı bir davada cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesine kararı verildi.
Fatih Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Yakup M. ile Kadir S., dün saat 20.00 sıralarında evine gidip Görkem Ö.'yü alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. Polis aracının arka koltuğunda oturan Görkem Ö., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na geldiklerinde sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp, direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kazada polisler yaralandı, Görkem Ö. ise araçtan inip kaçtı.
Video Haberler
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
- Şehir merkezinde ayı paniği!
- Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı
- İstanbul'da apartman bahçesinden elektrikli bisiklet çal
- 'Adaylık' sorusuna yanıt
- Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
- Polise kaza yaptırdı
- Nagehan Alçı'ya 'Che' tepkisi
- Uzmanı uyardı: Zehirli mantarı ayırt etmek zor!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- AKP-MHP oyları eridi!
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu