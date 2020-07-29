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Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez gözaltına alındı. Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Dönmez'in kimliğini almak istemelerinin dayanağını sormasının ardından gözaltına alındığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 23:07

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istemesinin ardından gözaltına alındı. 

Dönmez'in gözaltına alınmasını Twitter üzerinden duyuran Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

''Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız @AvEkremDonmez zorla götürülüp gözaltına alındı. Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.''

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