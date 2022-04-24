Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü takla attı: 12 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz’a yolcu taşıyan bir minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 09:05

Kaza, İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun’dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti.


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