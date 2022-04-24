Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü takla attı: 12 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz’a yolcu taşıyan bir minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun’dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti.
Video Haberler
- Operasyonda görevli polis şehit oldu
- Akdeniz'de deprem
- Sancaktepe'de bariyerlere çarpan otomobil yan yattı
- 'Şenyaşarlar' soruşturmasında 4 tutuklama
- Sarıyer'de otomobil yangını: Bir anda alev aldı
- Yolcu minibüsünde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı
- Sarıyer'de ormandaki kuyuda cesedi bulundu
- Kereste fabrikası cayır cayır yandı
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- Şahan Gökbakar'dan, Hande Fırat'a yanıt
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- AKP'li Kadak'ın 'sahur'undan kavga çıktı
- 23 Nisan'da Erdoğan, Meclis ve Anıtkabir'e gelmedi
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!