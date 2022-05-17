Hava kirliliği Tahran'ı kapladı: Tüm okullar ve devlet kurumları tatil edildi

17 Mayıs 2022 Salı, 09:52

İran medyasına göre, Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, kentteki hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meleki, “Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, son derece sağlıksız koşullar nedeniyle toplandı. Salı günü hava kirliliği yoğunlaşacak. Bu nedenle Tahran'daki tüm kurumların, üniversitelerin ve tüm yaş grupları için okulların kapatılmasına karar verildi.” ifadesini kullandı.

Tahran Valisi Kriz Yönetimi Genel Müdürü Yezdi Mehr de yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Kurumuna göre, Tahran'da turuncu durum ortaya çıktı. Başta hassas gruplar olmak üzere Tahran halkını bugün ve yarın evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz.” dedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hava-kirliligi-tahrani-kapladi-tum-okullar-ve-devlet-kurumlari-tatil-edildi-1936747