Havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Boş çantayı bıraktı, dolu çantayı alıp kayıplara karıştı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:47

Olay, cumartezi günü saat 12.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Taksim'e giden servis otobüsünde yaşandı.

Bir iş için İzmir'e giden Gazeteci Şafak Güven, meslektaşlarıyla birlikte uçakla havalimanına indi. Taksim'e gelen havalimanı servis aracına binen Güven'i takibe alan bir kişi elinde bulunan çantayı bagaj bırakıyormuş gibi Güven'in çantasının yanına bıraktı.

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