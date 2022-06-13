Havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Boş çantayı bıraktı, dolu çantayı alıp kayıplara karıştı

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İstanbul'da havalimanı servis aracında Kemal Sunal ve Şevket Altuğ'un başrollerini paylaştığı 'Tokatçı' filmini hatırlatan bir hırsızlık olayı yaşandı. Uçaktan inen gazetecileri takibe alan şüpheli, Taksim servisine bindi. Boş çantayı gazeteci Şafak Güven'in çantasının yanına koydu. İlk durakta ise Güven'in çantasını alarak kayıplara karıştı.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:47

Olay, cumartezi günü saat 12.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Taksim'e giden servis otobüsünde yaşandı.

Bir iş için İzmir'e giden Gazeteci Şafak Güven, meslektaşlarıyla birlikte uçakla havalimanına indi. Taksim'e gelen havalimanı servis aracına binen Güven'i takibe alan bir kişi elinde bulunan çantayı bagaj bırakıyormuş gibi Güven'in çantasının yanına bıraktı.

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