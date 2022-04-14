Havalimanında kaybolan kedi, polis operasyonuyla bulundu
Trabzon Havalimanı'nda Ankara'ya gitmek için uçağa binen Sude Selin Hindistan (19)'ın, kargo bölümüne teslim ettiği 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' adlı kedisi kayboldu. Hindistan'ın şikayeti sonrası, apronda güvenlik kameralarına takılınca bulunan kedi sahibine teslim edildi.
Ankara'dan memleketi Trabzon'a ailesinin yanına gelen Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan, 8 Nisan'da dönüş için havalimanına geldi. 8 aylık tekir cinsi 'Aslan' adlı kedisini özel kafesle kargoya veren Hindistan uçağa bindi. Bir süre sonra görevliler Sude Selin Hindistan'ın yanına gelerek, kedisinin kaçtığını söyledi. Uçaktan inip, kendisini yolcu eden akrabasıyla polise başvurdu
Polis ekiplerince yürütülen incelemlerde havalimanındaki kamera kayıtları mercak altına alınarak izlendi. İncelemelerde bahse konu kedinin apronda görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce yakalanan kedi, sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürülüğü, sosyal medyadan kedinin havalimanı apronunda koştuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini 'Havaliminada can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaştı.
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