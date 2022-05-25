Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu, 58 kilogram kokain yakalandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:42

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yaptı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda Ouagadougou'dan (Burkina Faso) İstanbul'a gelecek uçakta seyahat eden Sierra Leone uyruklu bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip takibe aldı.

Uçağın yanaşacağı körükte önlem alan ekipler, uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde şüpheli yolcuyu tespit etti. Şüphelinin yanındaki çantalar ve uçak altına verilen bagajlarda, narkotik dedektör köpeklerle kontrol yapıldı. Köpeklerin valizlere tepki vermesi üzerine, X-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonrası yapılan aramada 10 paket içerisinde 23 kilogram 410 gram kokain bulundu. Operasyonu derinleştiren ekipler, şüpheli yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak kişiyi de tespit etti. Bu kişinin evinde yapılan aramada 25 paket içerisinde 28 kilogram 287 gram kokain ele geçirildi. İlk operasyonda toplam 51 kilogram 697 gram kokain yakalandı.

