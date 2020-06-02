Hayvana şiddet bitmiyor! Sokak ortasında köpeğe akılalmaz saldırı

02 Haziran 2020 Salı, 10:43

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilçesinde yaşanan hayvana şiddet olayına tepki yağıyor. Restoran önünde yiyecek bekleyen sokak köpeği, Hüseyin A. isimli bir kişi tarafından sopayla dövüldü. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Hüseyin A. bu kez de tepki gösteren vatandaşın üzerine bıçakla yürüdü.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. Hüseyin A. ifadesinde köpeği insanlara saldırdığı için dövdüğünü öne sürerek, "Bana, 'Köpeğe niye vuruyorsun?' diyorlar. Hayvan hakları varsa insan hakları da var. O köpekler genç ya da çocuğa saldırsa bana bu kadar laf edenler, acaba o zaman da aynı şeyi söyleyecek mi? Herkes elini vicdanına koysun. Bu köpekler bana tepki gösteren kişilerin çocuklarına ya da yakınlarına da saldırabilir. Allah muhafaza, böyle bir şey yaşanmasın ama aynı hassasiyetle davranırlarsa o zaman başımın gözümün üstünde yerleri var. Yaptıklarımdan dolayı verilecek her türlü cezaya razıyım" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Olaya tepki gösteren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerinin sardırgan hakkında işlem yaptığını açıkladı. Öküzcüoğlu, "Saldırgan gözaltına alındı, şiddet uyguladığı köpek ise ekiplerimiz tarafından aranıyor. Tedavi ve bakımlarını yapacağız" dedi. Öküzcüoğlu, “Sokak hayvanlarına verdiğimiz önemle örnek gösterilen bir ilçe olan Alaşehir’de böyle bir olayın yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız, bu kişi en ağır şekilde cezalandırılmalı” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu açıklamasında, “Hayvan Hakları Yasası artık hiç gecikmeden Meclis’ten geçmelidir. Hayvanlara yapılan eziyetler 3 - 5 kuruş ceza ile geçiştirilmemelidir. Üzüntümüz son derece büyük. Alaşehir Belediyesi olarak bu olayın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.