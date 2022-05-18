Hedef almıştı: MHP Canan Kaftancıoğlu'nu 'buzladı'

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MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber görüntülerinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görüntüleri hiç gözükmeyecek şekilde buzlanarak verildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Kanal D Haber'in akşamki bülteninde bu sözler yayımlandı.

Kanal D'de Bahçeli'nin konuşması yayınlanırken Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri de yayına verildi. 

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