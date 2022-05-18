Hedef almıştı: MHP Canan Kaftancıoğlu'nu 'buzladı'
MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber görüntülerinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görüntüleri hiç gözükmeyecek şekilde buzlanarak verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Kanal D Haber'in akşamki bülteninde bu sözler yayımlandı.
Kanal D'de Bahçeli'nin konuşması yayınlanırken Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri de yayına verildi.
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