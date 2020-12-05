Helikopter motor teslim töreninde kriz
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, ilk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’nde kriz yaşandı. Motorun çalışması geç gerçekleşti. Bunun üzerine şirket yetkililerinden birisinin, "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözleri yayında duyuldu. Gerginliğin, motorun çalışma anının ve sesinin ekrana verilememesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne canlı bağlantı yoluyla katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan teslim töreninde kriz yaşandı. Şirket yetkililerinden birisinin, "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözleri yayında duyuldu.
Törene TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de katılarak konuşma yaptı.
Akşit, motorun ateşlenmesinin ardından yaptığı konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Bu şirketi bize cumhurbaşkanımız önerdi. Ben uzun yıllar boyunca, gece gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada TEI’ye teslim etmekten büyük onur duyuyorum” dedi.
Akşit’in konuşması sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Tamam geç oraları” dediği duyuldu. Gerginliğin, motorun çalışma anının ve sesinin ekrana verilememesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
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