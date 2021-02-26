İktidarın "Hepimiz aynı gemideyiz" sözüne yurttaş böyle yanıt verdi

26 Şubat 2021 Cuma, 10:30

Kılıçdaroğlu dün Aksaray'da bir dizi ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik oldu. Makamında Çelik'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra çarşı pazar dolaştı, sokağın nabzını tuttu.

"AYNI GEMİDEYİZ AMA KONUM FARKLI"

Esnaf ziyareti sonrası üreticilerle görüşen Kılıçdaroğlu'na bir besici, sorunlarını anlattı. İktidarın 'Aynı gemideyiz' söylemine atıf yapan besici, "Aynı gemideyiz ama onlar güvertede biz sintinedeyiz, yağ deposunda. Konumumuz farklı. Gemideyiz ama biz perişan durumdayız. Benim 16-17 tane malım vardı, şimdi 7 taneye düştü. Açığı, malımı satarak kapatıyorum. Süt ile yemim birbirini karşılamıyor. Yeme vermiş olduğu zam ile süte vermiş olduğu zam arasında dağlar kadar fark var" dedi.

Kılıçdaroğlu, üreticinin daveti üzerine ahıra giderek inceleme yaptı. Kılıçdaroğlu ile üretici arasında şu diyaloglar yaşandı:

Üretici: 30 tane bankayla çalışıyorum. Bunları araştırabilirler. Aynı zamanda Hürriyet Mahallesi muhtarıyım. Perişanız. Bütün bankaların hepsinden kredi çektim, ayakta durabilmek için. Ayakta durmayın boşver, borcu kapatmak için 10 tane malımı sattım. Şu an 7 tane var. 10 tanesini ihtiyaçlarımı gidereyim diye sattım. Bu ülkede bir yabancı vatandaş kadar değerimiz yok. 2014’ten bu yana muhtarım.

Kılıçdaroğlu: Hepsi çözülecek. Biliyorum, çok büyük sıkıntı var.

Üretici: Sıkıntı değil, sıkıntının üzerinde. Sıkıntı aşılır da… Şu yemin torbasını 117 TL’ye alıyorum. Sütü 2.80 TL’ye satıyorum. Günde bir torba veriyorum. Fazla vermezsen inekler süt vermiyor. Artı bir de düşük atıyorlar. Yaş küspesi var, ilacı var. Benim sütümü hiçbir şey karşılamıyor.

Üretici: Bir de diyorlar 4 çocuk yapın. Benim iki çocuğum var, evlendireceğim. 500 bin TL para gerekiyor. Ne ile evlendireyim. Hayvancılık yapıyorum. Tarlam yok bir şeyim yok.

Kılıçdaroğlu’na ahırını incelediği için teşekkür eden üretici, “Sizin, bu işletmeye gelerek bizi onurlandırmanız mutlu etti. Allah razı olsun sizden başkanım” dedi.