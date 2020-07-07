‘Her birimiz bir Gandalf olacağız’ diyen Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı
Yapacağı açıklama öncesindeki çağrısında ‘Her birimiz bir Gandalf olacağız’ diyen Dr. Serdar Savaş, Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu bildirdi.
Koronavirüs salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.
Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.
Dr. Savaş, adaylığını açıkladığı yayına davet ederken, yaptığı açıklamada, “Her birimiz bir Gandalf olacağız” diyerek dikkat çekmişti.
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