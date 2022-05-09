Hiç ziyaretçisi olmadığı için ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:01

Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta, duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden önceki günlerde ağlama sesi duyan mahalleli polise haber vermişti. Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmamıştı.

Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söylemişti. Gültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuşmuştu.