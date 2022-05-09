Hiç ziyaretçisi olmadığı için ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını
Adana’da dün polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde ağlarken bulduğu Dürdane Gültepe'nin (60), annesi, babası, çocukları ve hiç ziyaretçisi bulunmadığı için yaşadığı yalnızlığı anlatması, sosyal medyada yankı buldu. Ellerinde çiçeklerle Gültepe'yi ziyaret eden çok sayıda kişi, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.
Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta, duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden önceki günlerde ağlama sesi duyan mahalleli polise haber vermişti. Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmamıştı.
Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söylemişti. Gültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuşmuştu.
ELLERİNDE ÇİÇEKLERLE EVİNE GİTTİLER
Haberin gündem olması üzerine Dürdane Gültepe'nin durumu, sosyal medyada yankı buldu. Gültepe'nin yalnızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren kendisini ziyaret etmeye başladı.
Çok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Gültepe'nin evine gidip elini öptü, Anneler Günü'nü kutladı.
"ANNESİZ BABASIZ OLDUĞUM İÇİN HEP AĞLARDIM"
Bu defa mutluluktan gözyaşı döken Gültepe, "Dünden beri sağ olsunlar geliyorlar. Halimi hatrımı sordular, sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Her bayramda her Anneler Günü'nde annesiz-babasız olduğum için hep ağlardım, mahsun geçerdi. Bugün de yanıma insanlar gelince duygusallaştım, ağladım da. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.
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