Hijyenik pedlere yüzde 10'luk KDV indirimi sonrası fiyatlar: TÜİK'e göre düştü, market raflarına göre zamlandı
Hijyenik pedlerin de aralarında olduğu hijyen ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesinin fiyatlara bir etkisi olmadı. Ped fiyatları zamların ardından indirim öncesinden daha pahalı hale geldi.
Hijyenik ped ve hijyen ürünlerinde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin üzerinden iki aya yakın zaman geçti. Resmi Gazete’de 29 Mart’ta yayımlanan kararın ardından yüzde 10’luk indirim market raflarına yansıdı ancak iki ayın ardından gelen zamlar nedeniyle fiyatlar KDV indirimi öncesindeki fiyatları da aştı.
Yüzde 10’luk KDV indirimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de yansımadı. TÜİK’in madde sepetinde “hijyenik kadın bağı”nın Mart 2022’deki birim fiyatı 1,3339 TL iken Nisan 2022’deki birim fiyatı 1,2928 TL oldu. Buna göre KDV indirimi, bir ayda yüzde 3,1’lik indirim sağladı.
İki ayın ardından market raflarına ise indirim değil zam yansıdı. ANKA Haber Ajansı, KDV indirimi öncesi ve sonrası fiyatları karşılaştırdı. 29 Mart’ta, KDV indirimi öncesi markette birim fiyatı 2,11 TL olan orta uzunlukta ve orta emicilikte bir hijyenik ped, 1 Nisan’da KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından birim fiyatı 1,94 TL’den satılmaya başlandı. Aynı ürünün, aynı markette 24 Mayıs’ta birim fiyatı 2,49 TL oldu. Buna göre ürün, KDV indirimin ardından yüzde 28 zamlandı.
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