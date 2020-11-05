Hilal Kaplan'dan alay konusu olan koronavirüs tedavisi: Tereyağı çekti

05 Kasım 2020 Perşembe, 22:08

Koronavirüse yakalanan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bir arkadaşının koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra koku alma duyusu için ne yaptığını açıkladı. Kaplan, koku duyusunu geri getirmek için burnundan tereyağ çektiğini söyledi.

'UYGULAMAYA BAŞLADIM'

Kaplan, ''Organik tereyağını kulak çubuğu ile burnunun içine sürmüş. Koku alma duyusu normalde 1 aylık bir süreden sonra gelirken bu uygulamadan dört beş gün sonra geldiğini duydum. Ben de uygulamaya başladım'' ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın bu açıklamaları sosyal medyada alay konusu olurken, "Aman Fahrettin Koca duymasın" yorumları yapıldı.

