Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü

17 Mayıs 2022 Salı, 13:20

Hindistan'ıns Asam eyaletinin Dima Hasao bölgesindeki yetkililere göre, bazı tren istasyonları sel nedeniyle çalışamazken, eyalete giden yollar ile köprülerin toprak kaymaları ve sular altında kalması nedeniyle 200 bin kişinin eyaletin geri kalanıyla iletişimi koptu.