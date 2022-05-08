Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı

08 Mayıs 2022 Pazar, 15:52

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir dükkanda meydana geldi. Tekel büfesine müşteri kılığında gelen bir kişi, montunun içine 500 TL değerinde içecekleri saklayarak kaçtı. İçeceklerin eksildiğini fark eden büfe sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Hırsız olaylarından sıkılan büfe sahibi engelli Murat Emrak, hırsızlık zanlısının fotoğrafını cama astı.

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