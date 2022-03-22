Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
Şişli'de, bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, gözüne kestirdiği ayakkabıları el feneri açarak, uzun süre inceledi. Şüphelinin ayakkabıları çalmakta kararsız kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen cumartesi günü saat 20.30 sıralarında, Nişantaşı?nda meydana geldi. Bir apartmana giren şüpheli, daire kapısının önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. El feneri açarak, uzun süre incelediği ayakkabıları çalmaktan vazgeçen şüpheli, gitmeye karar verdikten sonra bir süre durup düşündü. Son olarak çalmaya karar verdiği ayakkabıları, montunun içine sokarak apartmandan ayrıldı. Şüphelinin ayakkabıları çalmakta kararsız kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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