Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı: 'Gelip isteseler bir tane ikram ederiz'
Küçükçekmece’de, müşteri gibi gelip önce fiyat soran 3 genç marketten 400 TL değerinde içecek, çikolata ve kaşar peyniri çaldı. Durumu fark eden market sahibi hırsızları yakalayıp polise teslim etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre; 16 yaşlarında 3 genç, müşteri gibi gelip çeşitli ürünlerden fiyat sordu. Market sahibi Abit Aras, gelen diğer müşterilere ve şüphelilerden fiyat soran gençle ilgilendiği sırada, şüphelilerden biri soğuk içecekleri sırt çantasına diğeri ise montunun içine koydu.
SIRT ÇANTALARINA VE MONTLARINA SAKLADILAR
Bir süre sonra 16 yaşında oldukları belirlenen üç şüpheli birden kayboldu. Durumdan şüphelenen market sahibi Aras, güvenlik kamerasını incelediğinde iki kişinin soğuk içecekleri sırt çantası ile montunun içine koyduğunu fark etti. Daha sonra hırsızları arayan market sahibi, iki kişiyi birkaç sokak ötede yakalayıp markete getirdi.
İhbar üzerine gelen polislere şüphelileri teslim etti. Hırsızların soğuk içecekleri çanta ve montuna koydukları anları marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
"ORTALAMA FİYATLARI 400 TL CİVARINDAYDI"
Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Abit Aras, "Ben müşterilerle ilgileniyordum. Yaşları 15, 16, 17 olan üç çocuk markete girip çeşitli ürünlerin fiyatlarını sordular. Bir şey almadan gittiler. Onlar gittikten sonra kamerayı inceledim. Kaşar peynirleri, çikolatalar, içeceklerin arasında olduğu ürünleri alıp götürmüşler. Polislerle hesapladığımızda ortalama fiyatları 400 TL civarındaydı. Sonra onları yakaladım. Ürünleri sırt çantalarına koymuşlardı. Zaten kamerada da gözüküyor" dedi.
"GELİP İSTESELER BİR TANE İKRAM EDERİZ"
Aras, "Az ürün değil gelip isteseler bir tane ikram ederiz. İnanın çok canımızı yakıyorlar. Babasını da aradı babası da benimle konuştu. Ama belli ki bu aile komple babası da işin içinde olacak ki böyle yapıyorlar. Ben satmıyorum evime götürüyorum diyor. Evine götürdüğü ürünü ailesi sormuyor mu demiyor mu sen bunu nereden ve hangi parayla getirdin. Bu çocukların çaldığı içecekler 14, 15, 16 liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.
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