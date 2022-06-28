Hollanda'da fuarda silahlı soygun
Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı'nda silahlı soygun gerçekleştirildi.
Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi. Maastricht'te her yıl düzenlenen klasik ve çağdaş sanat eserleri ve mücevherlerin sergilendiği fuarda, bu sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.
4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular ise olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı. 4 soyguncu işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.
Yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini söylerken, kaçan soyguncuları bulmak için ise çalışma başlatıldı.
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