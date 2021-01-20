Hükümete yakın medyanın İnce sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

20 Ocak 2021 Çarşamba, 13:16

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye egemen kılmak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyasi anlayışıdır. Nedir yeni siyaset anlayışımız? Yeni siyaset anlayışımıza göre, belediye başkanı harcadığı her paranın hesabını belde halkına vermeli. Gizli kapalı iş yapmasını sağlamak değil, hesabını vermek önemli. Kul hakkını korumak, vatandaşın ödediği her kuruşun hakkını vatandaşa vermek gerekiyor. Namuslu ve yeni bir siyaset anlayışı bu. Toplumu aydınlatan, toplumun sorunlarını çözen, yoksul ailelere pozitif ayrımcılık yapan bir siyaset anlayışı. 'Sizden, bizden' değil. 'Hepiniz bizdensiniz'. Bu anlayışla hareket eden yeni bir siyaset anlayışı istiyoruz. İzmit Belediye Başkanımız bu anlayışla hareket ediyor. Hiçbir ayrım yapmıyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

“GENEL BAŞKANA MEKTUP YAZILMAZ"

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un mektup yazarak, parti yönetimini eleştirmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil” diye konuştu.

"İSTEYEN PARTİ KURABİLİR"

Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Hayırlı olsun diyeceğiz, arkadaşlar ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar." karşılığını verdi.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "Daha çok ülke gündemini konuşalım. Parti konularını parti toplantılarında konuşuruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan, şimdi havuz medyasının konusu, gündemi farklı, diğer özgür medyanın gündemi farklı." dedi.