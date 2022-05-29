Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti

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Esenyurt’ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 13:56

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt’ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

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