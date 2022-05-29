Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
Esenyurt’ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt’ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı.
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