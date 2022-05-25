İbadete açılan Ayasofya’nın bu kez de tarihi duvarları lime lime soyuldu
İbadete açıldığından bu yana sık sık tahrip edilen Ayasofya’nın bu kez de duvarları soyularak poşetlere konuldu. Uzmanlar, Ayasofya’nın cami olduktan sonra doğru şekilde denetlenmediğini söyledi.
86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya, ibadete açıldığı günden beri ziyaretçilerin tahribatına uğruyor. Yaklaşık 1500 yıllık Ayasofya’nın içindeki mozaikler ve çeşitli tarihi yapılar müze durumundayken özenle korunuyordu.
Ancak bugün tarihi yapının duvarlarından parçalar koparılıp poşetlere dolduruyor. Geçen günlerde Ayasofya’nın tarihi İmparator Kapısı tahrip edilmiş, bazı kişiler kapıdan parça koparıp yemeye çalışmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İmparator Kapısı’nda bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı ve güvenlik zafiyeti bulunmadığı savunmasını yapmıştı. Tarihi su haznesinin de kapağı da kırılan Ayasofya’da, ziyaret için gelenler ayakkabılarını kapağın içine koyarak tahrip etmişti.
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