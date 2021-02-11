İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:00

CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, İmamoğlu’na sosyal konutların tahsisi için yetki verilmesi teklifinin 4. kez meclis gündemine geldiğine dikkat çekti. “Konutların kimlere tahsis edileceği belli değil, liste halinde isimler verilmedi, diyerek yetki talebini reddediyorlar" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Şimdi biz bu konuyu meclisten geçiremediğimiz için gecekonduların tasfiye işlemleri duruyor. Mevcut boş olan konutlar, tahsis edilmediği, dağıtımı yapılamadığı çürümeye terk ediliyor. Yine siteler olduğu için aidatlar ve ortak giderler, belediyemiz üzerine bir yük olarak kalmaya devam ediyor. Deprem sonrası yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımız maalesef yaşamaya devam ediyor. Ama bunun uygulanması için de başkanlığa yetki verilmesi gerekir. Burada siyaset güdülecek bir konu olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Ciddi anlamda hem Mesken Müdürlüğümüz hem de vatandaşlarımız mağdur oluyor. Dolayısıyla bunun tekrar değerlendirilmesini rica ediyorum.”

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLİYOR"

Hukuk Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Muhammet Kaynar ise İBB Meclisi'nin başkana devredilemeyeceğini söyledi. Kaynar “Belediye Başkanı Meclis'e ait olan bir yetkinin kendisine devredilmesini talep ediyor. Belediye Meclisimiz 13 Şubat 2020'de, bundan tam 1 yıl önce şu kararı vermiş: ‘Belediye Meclisi'nin yetkisinde olan bir hususta, süre, sınır, tahsis edilecek taşınmaz ve kişi belirtilmeksizin genel yetki devrinin uygun görülmediği, tahsis edilecek taşınmaz, tahsis edilecek kişi, tahsis şartları hak sahipliğine ilişkin bilgi ve belgeler sunulduğunda yeniden değerlendirilmek üzere dosyanın Müdürlüğü'ne iadesi’ demişiz. Biz Belediye Meclisi olarak, haklı olarak, 'Tamam, bu konutlar tahsis edilecek, üstelik bu konutlar bizim dönemimizde yapılmış konutlar... Kimlere tahsis edeceksiniz? Hangi şartlarda tahsis edeceksiniz? Bu tahsis edilecek kişilerin bu nitelikleri taşıdığına dair belgeleri hazırlayıp komisyonumuza gönderin, bu tahsis kararını verelim' demişiz. Aradan bir yıl geçmiş. Bir yıldır Belediye Meclisi ile Başkanlık ve ilgili müdürlük arasında bir çekişme devam ediyor. Siz ısrarla 'Yetkiyi bize devredin biz gerekeni yaparız' diyorsunuz."

CHP'li Filiz Öztürk Çelik ise Meclis kararı olmadan tahsis edilecek kişilerin listesinin verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Muhammet bey, doğmamış çocuğa don biçiyor. Bu açıkça bir engellemedir” dedi.

BALYALI: USULSUZ TAHSİS EDİLEN 50 KONUT İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Belediye Meclisi'nin denetim yetkisinin olduğunu, soru önergesi vererek bilgi alınabileceğini söyledi. Sosyal konutların kimlere tahsis edilebileceğinin yasalarla belirlendiğini vurgulayan Balyalı, “Dar gelirli olacaksınız, en az bir sene boyunca o şehirde ikamet edeceksiniz gibi şartlar var. Mevzuata aykırı tahsis edilirse soruşturma açılır zaten. İsimleri neden istiyorsunuz? Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. AKP yönetimindeyken mevzuata uygun davranılmamış, hak etmeyen kişilere çok sayıda sosyal konut tahsis edilmiş. İBB Teftiş Kurulu’nun sınırlı bir incelemesi oldu. Yaklaşık 50 tane konutun hiçbir şekilde usule uygun olmadan birtakım kişilere verildiği raporla sabit bir şekilde ortaya konulmuş. Tahsislerin iptaline ilişkin yazı yazılmış, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Raporu okuyunca hayretler içerisinde kaldım. İstanbul'da ikamet bile etmeyen çok sayıda kişiye haksız ve usulsüz biçimde İstanbul halkının vergileri ile yapılan konutlar tahsis edilmiş. Ama merak etmesinler biz onlar gibi davranmayacağız. Geçmiş dönemlerde yapılan haksızlıkların ve usulsüzlüklerin bu dönemde olmayacağı konusunda kendine teminat veriyoruz” dedi.

KAYNAR: TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞLERİ TETİKÇİ

AKP’li Muhammet Kaynar, tekrar söz alarak İBB Teftiş Kurulu müfettişlerini “tetikçi” olmakla suçladı. Kaynar “Bunları biz yapmışız, oradaki gecekondu tavsiyeleri için kullanılmak üzere. Getirin isim listelerini yine verelim. Bunlar şimdi engelliyorlar diye bağıracaklar ya. Bunun bahanesi, altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Örgütlerden gelen talepler mi karşılanacak, yoksa gerçekten hak sahiplerinin talepleri mi karşılanacak bunu görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Şimdi dedi ya işte teftiş kurulu raporu filan, bunların hepsi tetikçi olarak tayin edilmiş müfettişler. Onda özellikle söylüyorum bakın, Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişlere rapor yazma karşılığında kariyer teklifi yapılıyor, ek ödemeler yapılıyor, teşvik primleri veriliyor. Hepsi de yargıda patlıyor” diye konuştu.

"BU DEVLETİN MEMURLARINA TETİKÇİ DİYEMEZSİNİZ"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP'li Kaynar’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Balyalı “Muhammet Bey hakaret etmedik hiç kimseyi bırakmadı. Devletin memurlarına, bürokratlarına, müfettişlerine tetikçi demek Muhammet Bey'in hakkı da değildir, haddine de değildir. Terbiyesini takınacak. Bizi, Belediye Başkanı'nı siyasi olarak eleştirin ama bu devletin memurlarına tetikçi diyemezsiniz” dedi.

TAŞINMAZLAR BİR KEZ DAHA AKP'Lİ BELEDİYELERE TAHSİS EDİLDİ

Meclis çoğunluğu, mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi’nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP’li Esenler Belediyesi’ne tahsis edilmesi kararı da aynen geçti. Bayrampaşa Şehir Parkı’nın kullanım hakkının 15 yıl süreyle AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsisi, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ek hizmet binası olarak kullanılan İSKİ hizmet alanında kalan Alibeyköy Güzeltepe’deki parsellerin 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP’li ilçe belediyesine tahsis edilmesi kararları da “ısrar kararı” olarak geçti.