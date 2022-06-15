İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik: Karşı karşıya geldiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'nin zabıtaları, Atatürk Anıtı'nın restore edilmesi amacıyla boşaltılan İSPARK alanında birbirine girdi. Çıkan kargaşada İBB'nin araçlarına da zarar verildi.
İstanbul Üsküdar’da Salacak Sahili'nde yer alan ve İSPARK'a ait otopark olan alanda Atatürk Anıtı'nın onarılması ve etrafının temizlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Miras ekibi tarafından çalışma gerçekleştirilmek istendi.
İBB'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin yetki iddia ettiği alan için İBB tarafından gerçekleştirilmek istenen çalışmaya Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından karşı çıkılarak müdahale edildi. Bunun üzerine Üsküdar Belediyesi'ne ve İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Yaşanan gerginlik taraflar arasında arbedeye dönüşürken İBB ekipleri Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından darbedildi. İBB'nin araçlarına da hasar verildi.
İki belediyenin ekiplerinin yaşadığı gerginlik ve Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıtaların İBB ekiplerine saldırısı kameralara yansıdı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler tarafları ayırdı. Ancak iki tarafın ekiplerinin de buradaki bekleyişleri sürüyor.
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