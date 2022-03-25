İHA: Cezaevinde isyan çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

25 Mart 2022 Cuma, 09:25

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’nde akşam saatlerinde isyan çıktı. Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası isyan çıkaran mahkumlar, bir koğuşun kapısını kapattı.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, mahkumlara konuşup isyanı sonlandırmalarını istedi. Olay çıktığını duyan mahkumların yakınları da cezaevi önünde toplanarak gerginlik çıkardı.



