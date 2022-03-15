İki ailenin silahlı kavgası kamerada
Pendik'te iki aile üyeleri sokakta kavga ettiler. Kavga sırasında silahını çıkaran bir kişi rastgele ateş etti.
Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silah çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Kimsenin silahla yaralanmadığı kavgada, bir kişinin burnu kırıldı, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesini duyanlar kaçarak markete ve apartmanlara sığındı.
Video Haberler
- Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü
- Toz fırtınası vurdu, gökyüzünün rengi turuncuya döndü
- 'Daha kötü varyant gelmeyecek'
- İki ailenin silahlı kavgası kamerada
- Kerem Aktürkoğlu'nun performansı İspanyol basınında
- Zelenski'den öldürülen gazetecinin ailesine mektup
- Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı
- ABD vatandaşı Cihangir'de ölü bulundu
- Rus milyarderin özel jeti İstanbul'dan ayrıldı
- AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
En Çok Okunan Haberler
- Kabine bugün toplanıyor
- Gözler '3600 ek gösterge' toplantısında
- Yıldız oyuncudan 60 sayı!
- Derbi sonrası değer kazandı!
- Kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı
- Kolombiya'da solcular seçimden zaferle çıktı
- Çin vaka artışında 2020'ye geri döndü
- Bir çocuğun organları, 3 kişiye hayat verdi
- Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü
- Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye