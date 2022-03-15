İki ailenin silahlı kavgası kamerada

15 Mart 2022 Salı, 11:11

Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silah çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Kimsenin silahla yaralanmadığı kavgada, bir kişinin burnu kırıldı, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silah sesini duyanlar kaçarak markete ve apartmanlara sığındı.

